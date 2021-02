’Malcolm X vermoord door FBI en NYPD’

Centraal in de eis staat een brief die de zwarte politie-agent Ray Wood op zijn sterfbed schreef en waarin Wood stelt dat hij als undercoveragent in opdracht van de FBI en de NYPD bewakers van Malcolm X een paar dagen voor de moordaanslag had laten arresteren. Daarmee zou de weg vrij zijn gemaakt voor de drie moordenaars.

Straffen

De eis tot heropening van de zaak wordt gesteund door de familie van Wood en de bekende zwarte mensenrechtenadvocaat Ben Crump. Malcolm X werd op 21 februari 1965 doodgeschoten door drie leden van de Nation of Islam waarvan Malcolm X de oprichter was. De drie zijn wegens moord veroordeeld en hebben inmiddels hun straffen uitgezeten.

Bekijk ook: Spike Lee toont zwarte littekens

De moordaanslag vond plaats een week nadat het huis van Malcolm X met een brandbom was bestookt. Toen Malcolm X op die bewuste 21 februari in de Manhattan’s Auduban Ballroom net was begonnen met zijn speech voor 400 toehoorders ontstond er een strubbeling in het publiek.

Martin Luther King (l) en Malcolm X (r) wachten voor een persconferentie. King stond een jarenlang een geweldloze politiek van de zwarte burgerrechtenbeweging voor, Malcolm X vond daarentegen dat geweld juist wel was toegestaan. Ⓒ REUTERS

Malcoms overige lijfwachten probeerden die te sussen waarna een zwarte man met een geweer op hem aftrende en hem in de borst schoot, gevolgd door twee anderen die met pistolen het vuur openden. Omstanders wisten een van de aanslagplegers te overmeesteren.

Van de drie heeft alleen de overmeesterde Talmadge Hayer de moord bekend. Later heeft Hayer getuigd dat een aantal ex-leden van een moskee in Newark, NJ, bij de moord betrokken waren. Ook is de toenmalige leider van de Nation of Islam, Louis Farrakhan, beschuldigd van betrokkenheid bij de moord.

Overspel

Het jaar daarvoor had Malcolm X zich afgekeerd van de Nation of Islam onder meer omdat hij gechoqueerd was door de overspelige relaties die een leider, Elijah Muhammed, had met zes jonge privé-secretaressen en vanwege de moordbedreiging die Malcolm X van de Nation of Islam had ontvangen.

De heropening van de zaak is al een paar maanden geleden aangekondigd door de openbaar aanklager van Manhattan. De zaak is aangebracht door het Innocence Project, een organisatie die opkomt voor mensen die ten onrechte zouden zijn veroordeeld. In het geval van Malcolm X komt de organisatie op voor Muhammed Abdul Aziz en Khalil Islam die beiden onterecht 20 jaar gevangen zouden hebben gezeten voor de moord.