Poetin: ’Rusland heeft niet te traceren raketten’

Deze klonk het meest oorlogszuchtig in tijden. De toehoorders - parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders - onderbraken Poetin regelmatig door op te staan en luid te applaudisseren.

Intercontinentale kernraket

Het nieuwste wapen dat Poetin presenteerde is de zware intercontinentale kernraket ’Sarmat’. Deze is eind vorig jaar uitgeprobeerd en kan bijna elke plek op ter aarde treffen. Daarnaast is een supersonische raket ontwikkeld die een duizelingwekkende snelheid haalt.

Ⓒ REUTERS

De huidige raketafweer is niet in staat deze projectielen, waarvan er al een aantal in parate dienst zijn, te onderscheppen. Het is volgens Poetin een Russisch antwoord op de voortdurende Amerikaanse inspanningen voor het opstellen van een technisch hoogstaand anti-raketafweersysteem.

Bouw kleine kernkoppen

Poetin zei ook dat zijn land bezig is met de bouw van kleine kernkoppen voor geavanceerde kruisraketten en met het testen van door atoomenergie aangedreven drones die onder water kernwapens kunnen vervoeren. Ook deze wapensystemen zouden niet detecteerbaar zijn.

„Ze zijn er niet in geslaagd Rusland tegen te houden”, zei Poetin, verwijzend naar het Westen. „Ze moeten nu rekening houden met een nieuwe realiteit en goed begrijpen dat alles wat ik vandaag heb gezegd geen bluf is. Ik hoop dat dit verhaal iedere potentiële agressor ontnuchtert.”