Uitbreiding Peelbrand voorkomen

De grote brand die sinds dinsdagavond avond woedt in de Deurnese Peel kan nog weken aanhouden.

DEURNE - Door optreden van Staatsbosbeheer en de brandweer is een uitbreiding van de brand in natuurgebied de Deurnese Peel voorkomen. Vanaf een kade van het moerasgebied hebben medewerkers van Staatsbosbeheer vuur met zwepen uitgeslagen en aan de rand van het natuurgebied heeft de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag geblust.