Ook Utrecht doet proef met hiv-preventiepil

PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. De proef in Utrecht biedt plaats aan 66 mannen en gaat volgende maand van start.

Tijdens het gebruik van de preventiepil is het nodig om regelmatig te blijven testen op hiv en andere soa’s en om de nierfunctie te controleren. Daarvoor kunnen de proefpersonen vier keer per jaar terecht bij het UMC Utrecht. De maandelijkse kosten van de medicatie bij dagelijkse inname zijn ongeveer 50 euro. Dat moeten de gebruikers zelf betalen.

Samenwerking

Als de proef succesvol blijkt wordt die met een jaar verlengd. Het project bestaat uit een samenwerking tussen GGD regio Utrecht, afdeling Volksgezondheid Utrecht, huisartsen en het UMC Utrecht.

„PrEP voorkomt hiv. Het is een effectief en veilig middel als mensen dit gebruiken onder medische begeleiding. Nog steeds worden er in Nederland elk jaar zo’n 900 mensen besmet met hiv, wat met PrEP deels voorkomen kan worden”, aldus het UMC Utrecht.

De GGD in Amsterdam doet al langer onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de hiv-preventiepil PrEP. De pil wordt in Nederland niet vergoed.