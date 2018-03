Werklieden stuiten op grote muntenschat

De gemeente presenteerde de schat donderdag. De munten waren verborgen in een kookpot van geglazuurd roodbakkend aardewerk. De meeste munten zijn van zilver, twaalf zijn van goud. Ook werden stukjes stof gevonden, waaruit blijkt dat een deel van de munten was verpakt in stoffen zakjes of doekjes.

Volgens archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst Regio Utrecht ( ODRU) waren de munten deels aan elkaar gekleefd, wat er op duidt dat een deel los op de bodem van de pot lag en dat een deel in rolletjes was verpakt. Er zitten munten bij van verschillende muntheren en muntplaatsen, bijvoorbeeld van koning Henry VI van Engeland (en een deel van Frankrijk), bisschop van Utrecht David van Bourgondië en paus Paulus II.

De schat is officieel van de twee vinders, de medewerkers van drinkwaterbedrijf Oasen, en van twee grondeigenaren in wier perceel de schat lag. Wat de waarde van de schat is, is lastig te zeggen, aldus een woordvoerster van de gemeente. Die wordt nog getaxeerd. De eigenaren hebben de munten tijdelijk aan de gemeente en ODRU in bruikleen afgestaan, zodat deze verder kunnen worden bestudeerd.