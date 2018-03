Brand verwoest loods en machines Hoogezand

Ⓒ GinoPress B.V.

HOOGEZAND - Een loods en machines van een autosloperij in Hoogezand (Groningen) zijn verwoest door een grote brand. De brandweer zette veel mensen en materieel in om te blussen en waarschuwde inwoners onder meer met een NL-Alert op hun mobiele telefoon voor flinke rookontwikkeling. Het vuur is onder controle. Schroothopen op het terrein smeulen nog na.