Duitse en Belgische code rood voor Randstad slaat in als een bom: ’Een klap in het gezicht’

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen reageert verbijsterd. „De toeristische sector wordt opnieuw ongekend hard geraakt door deze Duitse en Belgische maatregelen. Voor Nederland zijn, naast Nederlandse toeristen zelf, ook Duitsers en Belgen zeer belangrijk. De vraag trok afgelopen maanden juist goed aan. We hopen dat de andere tien provincies deze ban bespaard blijft en dat de Randstad snel weer wordt vrijgegeven”, aldus NBTC-woordvoerster Elsje van Vuuren.

Directeur Geert Dijks van recreatiekoepel Hiswa-Recron: „Dit is een klap in het gezicht. Een grote domper voor onze kustprovincies. Annuleringen stromen massaal binnen. Wel is er nu extra ruimte voor Nederlanders om in eigen land op vakantie te gaan.”

Vorig jaar kwamen meer dan twintig miljoen buitenlandse bezoekers naar ons land, onder wie zes miljoen Duitsers en 2,5 miljoen Belgen. In de coronacrisis waren die nationaliteiten vanaf juni ook weer in groten getale aanwezig in Nederlandse vakantieplaatsen, omdat de reis naar hun buurland relatief veilig was. Dat is nu in één klap achterhaald. Het aantal toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuidoost-Europa en verre landen was al praktisch tot nul gereduceerd door de reisbeperkingen.

Een geluk bij een ongeluk is volgens Dijks dat het al medio september is en dat door het mooie weer en de toenemende oranje Nederlandse reisadviezen in Europa dus steeds meer voor ’lekker weg in eigen land’ wordt gekozen. „Maar Duitsland en België zijn ook deze periode belangrijk voor campings, bungalowparken, bootverhuurders, huisjes en hotels.”

Volgens het Duitse RIVM nadert het aantal virusinfecties in Nederland een kritische grens, vooral in en rond steden. Daardoor worden vrijdag ook extra beperkingen verwacht van de Nederlandse regering, zodat uitstapjes in ons land naar verwachting verder aan banden worden gelegd.

Quarantaine

Duitsers en Belgen die vanuit Nederlandse rode gebieden huiswaarts keren, moeten verplicht in quarantaine en zich laten testen. Er zouden in sommige Nederlandse brandhaarden al meer dan vijftig besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Vandaar de serieuze coronawaarschuwing voor verhoogd risico in met name de Randstad.

De Nederlandse reisorganisaties Riksja Travel en Campspace slaan intussen de handen ineen voor duurzame vakanties en individuele rondreizen dicht bij huis (in Nederland, Duitsland en België), in de natuur en weg van de massa. Er wordt overwegend gelogeerd bij ’locals’ op kampeerplekken met genoeg ruimte.

Veel touroperators, die normaal vakanties buiten Europa of rond de Middellandse Zee aanbieden, zoeken meer toenadering tot partners in en om Nederland, omdat de coronacrisis nog lang niet voorbij lijkt en de reisrestricties alleen maar toenemen. „Dan moet het coronagevaar in Nederland wel onder controle blijven”, aldus een zwaar gedupeerd reisbureau.