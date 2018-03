Overvallers stelen politiekleding van bezorger

De pakketbezorger werd dinsdag overvallen door twee mannen op de woonboulevard vlakbij de IKEA. De man werd achterin het busje opgesloten. Hij was tot stoppen gedwongen door twee mannen in een auto. Zij bedreigden hem en sloten hem op in de bus en gingen er met de buit vandoor.

Donderdag meldde de politie dat er bij die buit ook politiekleding zat. Ze zoekt mensen die het voorval hebben zien gebeuren.