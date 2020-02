Vijfjarige Noah redt hele familie bij woningbrand

Noah Woods lag te slapen toen hij werd gewekt door de rook en vlammen in zijn slaapkamer. Het kamertje deelde hij met zijn tweejarige zusje. De dappere jongen sprong uit bed, pakte zijn zusje vast en vluchtte met haar, via een raam, het huis uit.

Maar, Noah’s heldendaad ging nog verder. Vermoedelijk zonder te weten dat hij levensgevaarlijk bezig was, is hij terug de woning in gegaan om de hond des huizes te redden.

Hulp gaan halen

Omdat er nog meer familieleden in de woning waren is Noah hulp gaan halen, schrijft CNN. De knul ging naar zijn oom, die naast de familie woont, om om hulp te vragen. Niet veel later stond het hele gezin buiten, veilig.

Noah wordt door de lokale brandweer genoemd. Hij ontvangt vrijdag een prijs voor zijn reddingsactie.