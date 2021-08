Weekbesmettingscijfers onder gemiddelde, patiënten in ziekenhuizen stabiel

In de afgelopen zeven dagen zijn 18.175 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op gemiddeld 2596 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau in bijna een maand tijd. Het gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij.

Amsterdam telde opnieuw het hoogste aantal bevestigde besmettingen. In de hoofdstad kregen 233 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam met 231 positieve tests en Den Haag met 228. In Utrecht zijn 149 mensen positief getest. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal besmettingen met 131.

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

Coronapatiënten stabiel

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 676 coronapatiënten. Dat zijn er drie minder dan een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 201 mensen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat is een daling met vijf personen ten opzichte van vrijdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met twee toe, tot 475.

Vrijdag zijn er volgens het LCPS acht covid-patiënten verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio. „De instroom en de bezetting van covid-patiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd. Het is druk in de ziekenhuizen door de combinatie van covid-patiënten en reguliere zorg”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „De ic's liggen vol, vooral met mensen die niet gevaccineerd zijn. Omdat we midden in de vakantietijd zitten, is het elke dag weer puzzelen hoe we extra capaciteit kunnen creëren. Door patiënten te verplaatsen wordt gestreefd naar het overal beschikbaar houden van capaciteit voor acute zorg.”

Zaterdag zijn 92 nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen opgenomen, twee meer dan vrijdag. Hiervan zijn er zeventien opgenomen op de intensive care en 75 op verpleegafdelingen.