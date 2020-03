Huurder Airbnb hoeft geen bemiddelingskosten te betalen

De zaak was aangespannen door een man die tussen 2016 en 2018 zeven vakantiewoningen huurde via Airbnb. Hij moest in totaal 470 euro servicekosten betalen. Tegelijk moesten zijn verhuurders Airbnb ook een vergoeding betalen. Dat heet ’twee heren dienen’ en dat mag niet. „Als een bemiddelaar zowel een verhuurder als een huurder dient, mogen aan de huurder geen kosten in rekening worden gebracht, alleen aan de verhuurder”, legt de persrechter uit.

De uitspraak gaat alleen over deze boekingen van deze huurder. De rechters doen geen uitspraak over de voorwaarden van Airbnb, maar andere huurders kunnen wel met de uitspraak in de hand naar de rechter stappen om ook geld terug te vragen.

Airbnb had tijdens de zittingen aangevoerd dat het helemaal geen bemiddelaar is, maar alleen een platform waarop mensen woningen kunnen aanbieden en opzoeken. De rechters gingen daar niet in mee. Airbnb „bemoeit zich namelijk actief met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst”, zoals de zoekresultaten en de prijs. Airbnb zei bovendien dat het onder Ierse regels valt, en niet onder Nederlandse regels, maar ook daar waren de rechters het niet mee eens.