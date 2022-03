Politie bekijkt verdachte rugzak bij afdeling Russische ambassade

Binnenland

Politie zoekt mensen die bij gijzeling Apple Store in pand waren

De politie wil meer mensen spreken die tijdens de gijzeling in de Apple Store vorige week in het pand vast zaten. Ze zoekt met name personen die zich zo'n twee uur in de kantine van de techwinkel aan het Leidseplein in Amsterdam bevonden. Dit waren vooral klanten van de Apple Store.