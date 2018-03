Chaos Schiphol duurt hele dag

,,De sterke oostenwind speelt ons parten, maar ook de kou en de sneeuw op andere luchthavens in Europa, waar het vliegverkeer veel last van heeft, aldus een woordvoerder van Schiphol.

Er is volgens hem op de luchthaven nu maar 1 start- en 1 landingsbaan in gebruik. ,,Dat geeft veel vertraging, zowel van vertrekkende als aankomende vluchten. Passagiers moeten actuele vluchtinformatie goed in de gaten houden.”

Wachtellende

KLM en andere vliegmaatschappijen bevestigen de wachtellende. ,,Het weer kunnen we niet sturen. Veiligheid gaat voor alles. Ook koffers komen soms niet mee of blijven elders steken.”

De stroomstoring in het datacentrum van KLM gisteren is volgens de zegsman opgelost. ,,Daar heeft niemand vandaag meer last van.”

Nederland heeft vooral te maken met de harde wind. In onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn er ook ontregelende sneeuwbuien. Daar worden vluchten door opgehouden. De vertragingen op Schiphol kunnen oplopen tot een paar uur.