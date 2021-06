Minister Grapperhaus: ’Ik gun mensen hun pleziertje maar we moeten echt voorzichtig zijn’

Binnenland

Politie pakt weer 38 verdachten van whatsappfraude op

De politie in Rotterdam heeft in de afgelopen week 38 verdachten van whatsappfraude opgepakt. Nog eens 34 anderen staan gesignaleerd en worden later gearresteerd volgens de politie. Eerder deze week pakte de politie in Brabant al 47 zogenoemde geldezels op.