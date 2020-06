Kat met opvallende snor gedumpt in Amsterdam, naam: Dolfje

„We beginnen de dag met ongeloof. Gevonden in een doosje”, zo laten ze weten op Twitter bij een foto van de kitten, die ze de naam Dolfje hebben gegeven. Deze naam is nogal opmerkelijk, aangezien de kat, net als Adolf Hitler, een strakke zwarte snor heeft.

Erg lang zal de kat vermoedelijk niet in de opvang zitten, want de medewerkers van de Dierenambulance omschrijven het dier liefdevol. „Hij heeft de nacht bij ons doorgebracht en uit betrouwbare bron kunnen wij melden dat hij weinig in zijn bench heeft gezeten. We vragen hem bijna op.”

Of de kat gedumpt is vanwege zijn opvallende snor, is onduidelijk.