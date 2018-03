Gratis interrail voor duizenden 18-jarigen

Er komt een campagne om jongeren te informeren. Om te bepalen wie in aanmerking komt, wordt mogelijk een competitie opgezet. Voor bijvoorbeeld jongeren uit Cyprus is ook geld beschikbaar om het vliegtuig of de boot naar het vasteland te pakken. De eerste deelnemers kunnen komende zomer hun koffers pakken.

Manfred Weber, de voorzitter van de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, is de drijvende kracht achter het interrailplan. Hij zegt druk te blijven zetten om ervoor te zorgen dat álle Europeanen die achttien worden „ons continent kunnen ontdekken”. Maar daarvoor moet wel geld op de EU-begroting worden gevonden.