Laat die flauwe grappen over Trump maar even achterwege

AMSTERDAM - Is het de wraak van het virus? Na de Britse premier en de Braziliaanse president was het nu de leider van het machtigste land ter wereld die aan de beurt kwam. Boris Johnson, Jair Bolsonaro en Donald Trump hebben gemeen dat ze het virus niet altijd even serieus namen. Er werden handen geschud, menigten toegesproken en mondkapjes gemeden. Kennelijk houdt corona er niet van om te licht opgenomen te worden. Wie verslapt krijgt het voor de kiezen.