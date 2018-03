Vrienden Orlando willen ’mooiste afscheid ooit’

Via de website www.rememberorlando.nl hopen de initiatiefnemers een bedrag van circa 33.000 euro bijeen te brengen. „Zijn moeder heeft geen spaarpotje en is hier ook niet tegen verzekerd”, vertelt schoolgenootje en beste vriendin Noha den Hartog (18). „Maar we willen heel graag een mooi afscheid voor hem, op een manier en in een stijl die bij Orlando past.”

De vriendengroep, die op de website schrijft ’met z’n allen met ons hart en onze gedachte bij Orlando te zijn’, hoopt met het geld een begrafenis te kunnen organiseren met veel liefde en veel muziek. Naast een mooie laatste rustplaats en grafsteen, willen de nabestaanden ook graag 1000 gele ballonnen de lucht in laten gaan en een feest organiseren voor iedereen die hem kende.

Kosten

Wat de uitvaart precies gaat kosten is volgens Noha onduidelijk. „Helaas moeten we redelijk snel handelen, maar hoeveel geld we ook ophalen, we zullen er zorg voor dragen dat al het geld ten goede komt aan zijn afscheid en aan doelen die de afschuwelijke gebeurtenis waar Orlando slachtoffer van is geworden, kunnen verminderen of tegengaan”, aldus de scholiere. Op de website schrijft ze een hartverscheurend bericht: „Ik hoop dat je geen pijn hebt gehad en dat je jezelf nergens de schuld van geeft. Je hebt zo hard gevochten en zoveel liefde te geven. Ik hou ontzettend veel van je en zie je snel weer.”

De politie is nog altijd volop bezig met onderzoek naar de dood van de tiener, die een moeder, broertje en zusje achterlaat.