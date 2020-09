’Kat met touw en anker om middel in water gedumpt’

„Wat voel ik mij rot een verdrietig”, begint Ed van Staveren zijn bericht op sociale media. Zijn kat blijkt op gruwelijke wijze om het leven te zijn gebracht. Daarover werd hij middels een ’vreselijk telefoontje’ ingelicht. Het beestje verdronk door een zwaar anker dat bevestigd was aan een touw. „Gewoon zomaar, een kat die de goedheid zelve was en niemand iets aan zou doen.”

Van Staveren spreekt dan ook van „een zeer laffe daad”, meldt Hart van Nederland. Hij had de kat al zes jaar. „Het was echt m’n maatje.”

’100 procent opzet’

Passanten zagen Nano in het water liggen aan de Huigsloterdijk in Weteringbrug. Daarop werd de dierenambulance ingeschakeld. De viervoeter lag vermoedelijk al een paar dagen in het water. „Hij is op een verschrikkelijke manier aan z’n einde gekomen. Het is 100 procent met opzet gedaan”, zegt het ontroostbare baasje. Hij vermoedt dat de dader of daders Nano zelf naar de plek des onheils hebben gebracht. Hij woont namelijk enkele kilometers verderop. „Ze hebben Nano dus echt meegenomen naar die plek om ’m daar te verdrinken.”

De politie is ingelicht en onderzoekt het voorval. Van Staveren zegt een beloning uit te gaan loven voor de gouden tip. Het bewuste Facebookbericht is al duizenden keren gedeeld.