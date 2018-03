Worden griepgolven langer?

Dat melden, in een gezamenlijk weekoverzicht, het Nationaal Influenza Centrum bij het Erasmus MC in Rotterdam, het RIVM en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Op dit moment duurt de huidige griepgolf elf weken en het eind ervan is nog niet in zicht.

Sterker nog, de epidemie lijkt zich te verhevigen. ,,Na enkele opeenvolgende weken met een licht dalende trend van het aantal patiënten met influenza-achtige ziektebeelden, is er nu weer sprake van een opleving”, melden de onderzoeksinstituten. Het vorige griepseizoen duurde ruim 15 weken.

Of er sprake is van een tendens in de langere duur van griepgolven durft epidemioloog en huisarts dr. Gé Donker van het NIVEL (nog) niet te concluderen. ,,Dat gaat mij nu nog te ver. Want in het jaar vóórdat de epidemieën wat langer werden, vanaf 2014, was er een epidemie die slechts vier weken duurde.”

Donker beaamt dat de onderzoekers zich evenwel achter het oor zullen krabbelen als het eerstvolgende griepseizoen ook weer langer duurt dan negen weken. Ook over eventuele oorzaken durft zij nu nog niet te speculeren. Wel voorziet de epidemioloog dat de huidige griephausse ,,nog wel enkele weken zal aanhouden”.

In week 8 van dit jaar lag het aantal patiënten met influenza-achtige ziektebeelden op 155 per 100.000 inwoners. De week ervoor ging het nog om 140 per honderdduizend. Het Nivel baseert zijn griepregistratie op basis van 42 huisartsen-peilstations in het land.