Grapje over gaper loopt uit de hand

De spottende opmerking ’verbazend dat dit nog hier hangt midden in Amsterdam’ boven de kop bij de drogisterij is kennelijk door veel activisten serieus genomen. Ze zien de zwarte kop met oorbellen als een racistisch voorbeeld uit het verleden.

Sylvia Witteman zelf is enorm geschrokken van de rel die ze veroorzaakte met haar tweet en schrijft ’Godverdomme! Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten. De bewoners worden lastig gevallen en de gaper wordt weggehaald! Educate yourself: gapers zijn er in alle huidskleuren en hebben HELEMAAL NIETS met racisme te maken’, aldus de Amsterdamse die 160.000 volgers heeft op Twitter.

Telegraafcolumniste Nausicaa Marbe reageert verontwaardigd op de volgens haar misplaatste ophef. Ze vreest dat hiermee een trend gezet gaat worden en dat een heksenjacht wordt ontketend op alle karikaturen. „Alle gapers, met alle huidskleuren, zijn karikaturaal. Open mond en grimas staan voor vieze medicijnen innemen. Het exotische heeft te maken met de landen waar opium en andere bestanddelen van medicijnen ooit vandaan kwamen.”

Forum raadslid Annabel Nanninga reageert dat je dit soort grappen in deze tijd kennelijk niet meer kan maken.

Veel twitteraars vinden Witteman naïef dat ze niet had voorzien dat een hele horde zich nu op het beeld zou storten. Er is dan ook veel kritiek dat ze dit heeft aangezwengeld.

Het beeld is overigens eerder van de gevel gestolen. Buurtbewoner Wil van Hulten - de schoonzoon van de eigenaar van het pand waaraan de gaper hing zei in 2016 tegen Het Parool: „Het was een van de laatste gapers in Amsterdam en hij was in goede staat. Deze zomer is het beeld nog gerestaureerd. Het is zo een paar duizend euro waard.”

In 2017 maakte beeldhouwer Rein Veldboer een nieuwe gaper voor de drogisterij. Die is in ieder geval steviger bevestigd.