Indonesië zet Rus op zwarte lijst om naaktfoto op heilige berg Bali

De Rus, die Yuri heet volgens de Indonesische krant The Jakarta Post, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, maar dat is voor de autoriteiten op Bali niet genoeg. „Hij heeft de normen geschonden en geen respect getoond voor onze cultuur”, aldus een plaatselijke ambtenaar. Yuri komt op een zwarte lijst en mag ten minste de komende zes maanden niet terugkeren naar Indonesië.

Agung is het hoogste punt van Bali en heilig voor hindoes, die de berg zien als het huis van de goden. Yuri wijt zijn actie aan „onwetendheid.” Hij heeft later deelgenomen aan een speciale reinigingssessie voor de berg.

Bali heeft vaker last van toeristen die zich misdragen. Vorig jaar werd een Canadese acteur het land uitgezet omdat hij naakt danste op een andere Balinese berg en in 2021 was er ophef omdat een Russische stel op video seks had op diezelfde berg Batur. Eerder deze maand maakten de autoriteiten bekend dat buitenlandse toeristen niet meer mogen motorrijden op het eiland, vanwege alle ongelukken die ze veroorzaken.