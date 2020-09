Hert zet de toon in oerkreetrace: ’Ik gebruik geen hulpmiddelen’

Wie kan de lokroep van een bronstig edelhert het best imiteren? Henk Huijsman (rechts) doet zondag een poging. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Hoenderloo - Faunabeheerder Henk Huijsman (52) uit Otterlo zit vol in de voorbereiding op het Open NK Burlen. Komende zondag is de achtste editie van dit evenement in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vijftien deelnemers trachten dan in een ultieme poging de oerkreet van een bronstig edelhert na te bootsen.