De tijden zijn bar en Boris

De Britse premier doet afgelopen zondg zijn mondkapje af om een toespraak te geven in Westminster Abbey. Ⓒ AFP

Londen - De Britse premier Boris Johnson is in een politiek isolement terecht gekomen. Waar er van oudsher al voldoende criticasters waren die niets moesten hebben van zijn bombastisch taalgebruik en zijn ’na mij de zondvloed’-mentaliteit, laten nu ook zijn vrienden hem in de steek.