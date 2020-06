Minister over voetbalplan: gedegen, maar huiswerk te doen

„Er zijn nog een aantal onduidelijkheden over de hoogte van de gevraagde steun.” Die onduidelijkheden zijn er volgens de minister vooral omdat niet zeker is hoelang er zonder publiek moet worden gespeeld.

Van Rijn vindt het positief dat niet alleen naar de overheid wordt gekeken. „Ze doen zelf ook veel, denk aan besparen op lonen en inbrengen van Europese startgelden.” De minister zegt tijd nodig te hebben om tot een oordeel te komen. „Eind juni komen we weer bij elkaar om verder te praten. Dan heb ik naar verwachting ook inzage in de adviezen van het OMT of er eerder dan 1 september weer volledig getraind kan worden en of oefenwedstrijden eerder kunnen plaatsvinden. We hebben dus aan beide kanten nog wat huiswerk te doen.”

Het betaald voetbal heeft maximaal 140 miljoen euro van de overheid nodig om de coronacrisis te overleven. Dat vertelde directeur Gudde van de KNVB nadat hij vrijdagmiddag het reddingsplan voor het profvoetbal met de sportminister had besproken. Toch prijst de minister de houding van de voetbalbond. „Goed dat de KNVB aangeeft dat ze grotendeels zelf de financiële problemen in het betaald voetbal kunnen oplossen.”