Ermelose katten doodgeschoten met luchtbuks

De politie in de Gelderse plaats kreeg de afgelopen tijd meerdere meldingen van baasjes wiens viervoeter geraakt of zelfs gedood is. Het onheil speelt zich vooral af op en rond de Buitenbrinkweg, aan de rand van Ermelo. „Het blijkt dat deze katten zijn beschoten met een luchtbuks”, aldus wijkagente Annemarieke van Maanen op sociale media. „Het gaat hier dus om dierenmishandeling en vernieling.”

Om hoeveel katten het precies gaat, is niet duidelijk. Van Maanen roept getuigen op zich te melden. „Dit moet stoppen!”

