Steekpartij in gevangenis Zaanstad

ZAANSTAD - In het Justitieel Complex Zaanstad is zaterdagmorgen een gedetineerde gewond geraakt door een steekpartij. Het slachtoffer raakte lichtgewond en kon ter plaatse worden behandeld, aldus een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De dader is meegenomen voor verhoor.