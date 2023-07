Suriname verwacht meer van Nederland na excuses voor slavernijverleden

De president stelt dat de excuses, eerst door demissionair premier Mark Rutte en later door de koning, „duidelijk” waren voor Suriname. Het staatshoofd benadrukt dat vice-premier Wopke Hoekstra tijdens zijn aanwezigheid op de Surinaamse nationale feestdag Keti koti duidelijk heeft gemaakt dat er achter de excuses nog een komma zit.

Platform

Santokhi, in Brussel voor de EU-top met Latijns-Amerikaanse en Caribische staten, legt uit dat Suriname met Nederland samenwerkt in een nieuw platform voor het opzetten van projecten over het slavernijverleden. „Er zal een heel traject afgelegd moeten worden. Uiteraard wil Suriname de koning ontvangen. Hopelijk is hij volgend jaar wel aanwezig op 1 juli.”

Op de top in Brussel hopen een aantal voormalige Europese koloniën excuses te ontvangen. „Nederland is de trendsetter”, zegt Santokhi tevreden. „Ik hoop dat andere landen volgen.” Dinsdag spreekt Santokhi met premier Rutte.

Herstelbetalingen

Suriname blijft in een samenwerkingsverband van Caribische landen pleiten voor herstelbetalingen. De Nederlandse regering heeft naast excuses ook 200 miljoen euro uitgetrokken. „Uiteraard hebben we nu een beetje een voorsprong vanwege de fondsen die beschikbaar zijn. Het gaat om een helingsproces en een stukje herstelbetalingen. We hebben bijvoorbeeld versterking nodig om onze historie goed te onderzoeken.”

De president hint, met het oog op de Nederlandse verkiezingen, op meer financiering. „Ik denk dat het een traject is dat niet zal eindigen bij de 200 miljoen. Slavernijverleden is maar een onderdeel. Straks komt ook nog het koloniale verleden, we hebben de inheemse bevolking en de nazaten van contractarbeiders. We gaan het holistisch benaderen.”