Scheveningen komt met fakkeloptocht in plaats van vreugdevuur

Ⓒ Foto ANP

SCHEVENINGEN - De bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen gaan niet meer in bezwaar tegen het besluit van de gemeente Den Haag om voor dit jaar geen vergunning af te geven. Daarvoor is niet genoeg tijd, melden ze op Facebook. De initiatiefnemers richten zich liever op de aanvraag van volgend jaar.