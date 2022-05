Wederom chaos op Schiphol: ’We staan hier gewoon als vee’

Wie maandag rond het middaguur met de auto het terrein van de luchthaven op rijdt, ziet al ter hoogte van de ingang van het ’kort parkeren’ mensen in de rij staan. Voetje voor voetje schuiven de reizigers daar op. Velen staan al zeker een uur in de rij.

De frustratie is dan ook groot bij de wachtende reizigers. „We staan hier gewoon als vee”, briest Armand van Veen. Hij gaat samen met zijn kinderen Max, Mignon en Isabel op vakantie naar Kreta. „Als we het halen”, verzucht hij. „We staan hier al ruim een uur in de rij en zijn er echt nog niet. Het is nu bijna 1 uur en ons vliegtuig vertrekt even na 3 uur. We zijn 3,5 uur van tevoren hier aangekomen. Dat zou toch genoeg moeten zijn, denk je dan.”

Hij haalt zijn schouders op. „Het is niet anders. We moeten dan nu maar slaafs in de rij gaan staan en braaf hopen dat het meevalt. Meer kun je niet doen.”

Spijt

In het buitengedeelte vlak voor de ingang van de vertrekhal zijn witte tenten neergezet waar reizigers onder kunnen staan. Maar op het hoogtepunt van de drukte zijn die verre van toereikend en staan mensen tot honderden meters buiten de tent. Een ooggetuige ter plaatse, die vaker op Schiphol komt, is verbijsterd. „Normaal gesproken kunnen mensen hier makkelijk twee uur voor de vlucht aankomen, nu moet je er minimaal drie of vier uur eerder zijn, anders mis je gewoon je vlucht. Ik heb dergelijke rijen nog nooit meegemaakt hier. En het is nog niet eens hoogseizoen.”

Paulien Hageman, die met haar man naar IJsland gaat, heeft nog maar anderhalf uur de tijd om de vlucht te halen. „Dit is werkelijk schandalig”, snauwt ze. „We zijn bijna vijf uur van tevoren hier aangekomen voor alle zekerheid! Bij de koffers moesten we al nagenoeg anderhalf uur wachten en zo lang staan we hier nu ook alweer in de rij. En dan zijn we er nog niet.”

Ze hoopt dat het alsnog goedkomt. „Ik hoor nog meer mensen hier die dezelfde vlucht moeten halen en als het vliegtuig halfleeg is, heeft de luchtvaartmaatschappij er toch ook niks aan?! Dus ik hoop dat het vliegtuig wacht.”

Hageman heeft inmiddels spijt van haar keuze om vanaf Schiphol te vliegen. „We hadden ook de mogelijkheid om eerst naar Düsseldorf te rijden en daar in het vliegtuig te stappen. Dat hadden we gewoon moeten doen, want ik kan me niet voorstellen dat het daar zo slecht georganiseerd is als hier.”

’Het is toch van de zotte’

Eenmaal binnen in de vertrekhal klinkt er regelmatig een bericht door de intercom, waarin reizigers om ’begrip’ wordt gevraagd voor de langere wachttijden wegens tekort aan personeel.

Dat heeft Martijn van Winkel niet. „Kansloos”, antwoordt hij vastberaden, als hem gevraagd wordt wat hij van de situatie op de grootste luchthaven van ons land vindt. Ook hij gaat naar IJsland en staat al meer dan een uur in de rij. „Ik was vier uur van tevoren al aanwezig, maar toen kon ik de koffers niet laten inchecken. Pas een uur later ging de balie daarvoor open en daar stonden we ook al anderhalf uur te wachten. Dat vind ik ook al zo raar. Ze weten toch dat er al veel problemen zijn?!”

Van Winkel zegt niet te weten wat hij nu kan doen. „Ja, ik kan een klacht gaan indienen bij het vliegveld, maar ik vraag me af of dat zin heeft. En natuurlijk zou ik een volgende keer naar een andere luchthaven kunnen gaan, maar als ik daarvoor veel verder moet rijden, is dat voor mij ook geen oplossing. Het is toch van de zotte dat je niet gewoon hier op een redelijke termijn geholpen kan worden?!”

Regen

Van Veen begrijpt wel dat het een lastige situatie is voor Schiphol. „Natuurlijk snap ik wel dat je niet zomaar overal personeel vandaan kunt toveren. Maar dan kun je het als luchthaven evengoed veel beter voor de reizigers regelen. Ik bedoel: we staan hier nu buiten nat te regenen! Ze moeten gewoon veel meer tenten erbij zetten, zodat we op z’n minst droog in de wachtrij staan. Dan vind ik nog het steeds bizar, maar is het in ieder geval iets minder erg. Ik merk dat iedereen er hier heel cynisch van wordt en chagrijnig is.”

Hij krijgt ook steeds minder zin om vanaf Schiphol te vliegen. „Op deze manier wordt het niet meer leuk. Het parkeren is duur, je moet sowieso op het vliegveld al meer lopen om bij je gate te komen en dan sta je er ook nog eens eindeloos te wachten.”

Van Veen ziet wel een positief puntje. „Als we straks op een heerlijk zonnig Kreta aankomen, kan het contrast niet groter zijn! Dat wordt dan extra genieten.”

Gesprekken

Vorige week woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord tussen de luchthaven en de bonden is. Schiphol-topman Dick Benschop was woensdag niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken. Door het personeelstekort op de luchthaven bij beveiligers en bagage-afhandelaars worden net zoals de afgelopen tijd weer lange rijen met wachtende passagiers verwacht.

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer overleg gepland.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Tijdens het eerste weekend van de meivakantie, op zaterdag 23 april, ontstond chaos door een wilde staking bij de bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen tijd soms urenlang in de rij hebben moeten staan en daardoor soms zelfs hun vlucht misten.

Groningen Airport Eelde kan de komende tijd tot twintig vluchten per dag overnemen van Schiphol. Dat zegt directeur Meiltje de Groot van de luchthaven. Zij laat weten hierover in gesprek te zijn met Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol wil vanwege de grote drukte op de luchthaven onder meer vluchten verplaatsen naar regionale vliegvelden.

„Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten”, aldus De Groot. „We moeten gezamenlijk kijken hoe we dit op kunnen lossen”, zegt ze ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De Groot vindt dat er ook gekeken moet worden naar de rol van Schiphol voor de langere termijn. „Vrachtvluchten of vakantievluchten kunnen prima in de regio worden afgehandeld.”

De personeelsproblemen waar Schiphol mee kampt, spelen in Groningen Airport Eelde minder. De Groot krijgt nog genoeg reacties op vacatures.