Wederom chaos op Schiphol: ’Zulke rijen heb ik nog nooit meegemaakt’

Wie met de auto het terrein van de luchthaven op rijdt, ziet al ter hoogte van de ingang van het ‘kort parkeren’ mensen in de rij staan. Voetje voor voetje schuiven de reizigers op. Een ooggetuige ter plaatse, die vaker op Schiphol komt, schat in dat de rij minimaal 500 meter lang is.

Tekst gaat verder onder de foto en tweet.

Ⓒ Michel van Bergen

„Het maakt niet uit of mensen voorrang hebben of Privium geboekt hebben, ze staan in de rij. Normaal gesproken kunnen mensen hier makkelijk twee uur voor de vlucht aankomen, nu moet je er minimaal drie of vier uur eerder zijn, anders mis je gewoon je vlucht. Ik heb dergelijke rijen nog nooit meegemaakt hier. En het is nog niet eens hoogseizoen.”

Bekijk ook: Ellende op Schiphol steeds groter vanwege geschrapte en geannuleerde vluchten

Chaos

„Ik hoorde ook van iemand die woensdag een vlucht heeft dat de KLM nu al tal van omboekmogelijkheden gegeven heeft, bijvoorbeeld met vertrek vanaf een andere luchthaven. Gewoon omdat het zo’n chaos is en er mogelijk woensdag een staking komt.”

Tekst gaat verder onder de foto en tweet.

Gesprekken

Vorige week woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord tussen de luchthaven en de bonden is. Schiphol-topman Dick Benschop was woensdag niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken. Door het personeelstekort op de luchthaven bij beveiligers en bagage-afhandelaars worden net zoals de afgelopen tijd weer lange rijen met wachtende passagiers verwacht.

Tekst gaat verder onder de foto en tweet.

In de vertrekhallen van Schiphol is het weer extreem druk met reizigers die het vliegtuig willen pakken. De rijen lopen tot ver naar buiten. Ⓒ Michel van Bergen

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer overleg gepland.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Tijdens het eerste weekend van de meivakantie, op zaterdag 23 april, ontstond chaos door een wilde staking bij de bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen tijd soms urenlang in de rij hebben moeten staan en daardoor soms zelfs hun vlucht misten.