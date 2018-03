Twaalf jaar cel voor doden vriendin met honkbalknuppel

De twee kregen thuis ruzie, waarschijnlijk omdat zij hem het huis uit wilde zetten. In zijn razernij sloeg de man zijn vriendin met een honkbalknuppel meerdere keren op haar hoofd, gezicht en hals.

De rechtbank in Breda meent dat de man in een opwelling handelde en acht niet bewezen dat hij met voorbedachten rade heeft gehandeld. Daarom is hij veroordeeld voor het juridisch minder zware doodslag in plaats van moord. Er was vijftien jaar cel tegen hem geëist.