Criminaliteit en gevoel onveiligheid dalen

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder. In het onderzoek is aan ongeveer 150.000 mensen gevraagd naar gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten waarvan ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden. Dat geldt ook voor delicten waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie.

Vijftien procent slachtoffer

Afgelopen jaar gaf 15 procent van de Nederlanders aan het slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. De door de politie geregistreerde misdrijven daalden in dezelfde periode met 30 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. Het aantal misdrijven blijft met afstand het hoogst in Amsterdam en het laagst in Noord-Nederland.

Iets minder mensen gaf aan zich onveilig te voelen. In 2017 zei 34 procent van de ondervraagden zich wel eens onveilig te voelen, vijf jaar daarvoor was het 37 procent. Vooral in het centrum van de eigen woonplaats, in winkelgebieden en in de eigen buurt, voelden mensen zich vorig jaar veiliger dan in 2012.