Weer anti-Frans protest in Dhaka: ’Macron is een terrorist’

In de islamitische wereld wordt al langer gedemonstreerd tegen Frankrijk. Boze moslims verwijten Macron islamofoob te zijn. De Franse leider heeft zich na de recente moord op leraar Samuel Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed, iets wat onder moslims erg gevoelig ligt. „Macron kent de macht van de islam niet”, zei een demonstrant in Dhaka.

Bekijk ook: Moslims overal ter wereld straat op om Macron

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door jihadistisch geweld. In Nice vielen donderdagochtend drie doden toen een jonge Tunesiër mensen aanviel in een kerk. Hij was gewapend met een mes en zou „Allahu akbar” (God is de grootste) hebben geroepen. Docent Paty was eerder in de maand onthoofd bij Parijs nadat hij spotprenten van Mohammed had getoond voor de klas.