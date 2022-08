Stikstofminister Van der Wal: ’We houden vast aan halvering uitstoot in 2030’

Boerenorganisatie LTO noemde de beweging vanuit het CDA juist een belangrijke stap. Voorzitter Sjaak van der Tak stelde dat het mogelijk loslaten van 2030 „belangrijke, serieuze en essentiële stappen van CDA” zijn. „Daarmee wordt het proces wat loopt versterkt, kan meer partijen en organisaties aan tafel brengen”, aldus de voorman van de boeren.

CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra herhaalt vrijdag na de ministerraad dat ’we niet dogmatisch’ moeten zijn. Hoekstra wil op vragen echter niet aangeven of het jaartal 2030 wat het CDA betreft nu wel of niet in de nieuwe stikstofwet wordt opgenomen. Hoekstra wil ook het ’proces Remkes’ afwachten. Hoekstra: „De natuurdoelen staan overeind, maar met de samenleving. Als wij dat niet doen, hebben we niks.” Hoekstra denkt dat de natuurdoelen voor het gros van de gebieden in Nederland voor 2030 zijn gerealiseerd. „Als het zo zou zijn dat er op een kleine minderheid van de plekken niet gehaald is, moet je daar niet dogmatisch in zijn.”

Maar Van der Wal en Staghouwer temmen het enthousiasme. „Ik voer een coalitieakkoord en uit en dat staat”, aldus Van der Wal. Zij en haar collega Staghouwer willen eerst de bevindingen van ’onafhankelijk gespreksleider’ afwachten. Het kabinet gaat het tijdspad daarom niet aanpassen, aldus Van der Wal.

Geraakt door interview

Van der Wal geeft aan dat zij ’als mens’ wel geraakt is door het interview waarin Hoekstra aangaf dat er wat hem betreft geschoven kan worden in het tijdspad. Tijdens de ministerraad heeft ze Hoekstra aangesproken. „Ik heb heel eerlijk tegen Wopke Hoekstra gezegd wat het met mij doet als mens. Het raakt je als mens als je je zo inzet voor een dossier en dan zo’n interview leest. Maar ik ben ook een professionele minister. Dan heb je het er even samen over en ga je weer verder.”

Ook landbouwminister Staghouwer zegt ’verbaasd’ te zijn geweest over de uitspraken van Hoekstra. „Maar het coalitieakkoord staat. Daar hebben ’ja’ op gezegd. Wij werken nu met de doelen die wij met de coalitie hebben afgesproken. Daar werken wij hard aan.”