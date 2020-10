Opvolger omstreden Stint mag de weg op

De bolderkar die door veel kinderdagverblijven werd gebruikt werd verboden na een dodelijk ongeluk in 2018 waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De minister komt tot het besluit na het lezen van adviesrapporten van de RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In oktober 2019 verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het dodelijke ongeluk met een Stint in Oss in september 2018.

Een van de aanbevelingen van de OVV was dat bij de toelating van nieuwe soortgelijke voertuigen, onafhankelijke experts de ruimte moeten krijgen om hun beoordeling te doen. Daarop besloot de minister dat de RDW en SWOV een bindende adviesrol krijgen, totdat er een onafhankelijke keuringsinstantie is aangewezen die beslist over de toelating van voertuigen op de weg.

Strenge voorwaarden

Uit de rapporten blijkt dat de BSO-bus - na flink wat technische veranderingen - aan alle eisen voldoet. Behalve dat het maximumaantal van acht passagiers wordt overschreden. Daar is op verzoek van de Tweede Kamer in een convenant een uitzondering voor gemaakt. Daarin staat onder meer dat de BSO-bus zoveel mogelijk op vrijliggende fietspaden moet worden gebruikt.