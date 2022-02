Volt worstelt met Gündoğan-gate: partijleider Dassen kan nog steeds niet ingaan op beschuldigingen

Volgens Dassen was de schorsing van de nummer twee van de fractie nodig omdat hij meldingen heeft gekregen dat ’mensen niet de veiligheid en ruimte voelen om naar voren te treden’ als Gündoğan aan zou blijven als Volt-Kamerlid. „Ik sta nu voor die veiligheid en de ruimte zodat mensen naar voren kunnen treden en de ruimte voelen om dat wel te doen”, aldus de fractievoorzitter.

Hij zegt zondagavond voor het laatst met Gündoğan te hebben gesproken waarna haar schorsing is medegedeeld. „Dat was een heel moeilijk gesprek”, zegt de Voltleider, die erkent dat de consequenties ook voor haar ’groot’ zijn. Hij zegt dat hij de aard van de beschuldigingen niet met Gündoğan heeft gedeeld. Zij gaf eerder aan niet te weten waar ze van wordt beschuldigd. Zij heeft wel een uitnodiging gehad om met het onafhankelijke onderzoeksbureau te spreken voor ’hoor en wederhoor’.

Schok

De Volt-leider zegt dat hij zich kan voorstellen dat de schorsing ’een schok’ is. „Dat is het voor mij ook”, aldus Dassen. Toch weigert hij opnieuw in te gaan op de inhoud van de beschuldigingen. „Juist omdat het onderdeel is van het onderzoek.” Volgens Dassen zijn de meldingen ’enkele weken geleden’ binnengekomen. „Op basis daarvan zijn wij het onderzoek ook gestart.”

Gündoğan zelf liet dinsdag weten vast te houden aan haar Kamerzetel, ook als het onderzoek dat haar partij laat uitvoeren negatief voor haar uitvalt. „Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst binnen mijn eigen fractie, want ik ben nog steeds overtuigd van het programma van Volt”, schreef ze.

Ze laat verder weten het zeer te betreuren als „mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld.” Ze wacht de uitkomst van het onderzoek af en zal „op basis van de uitkomsten” reageren. De 44-jarige volksvertegenwoordiger heeft strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops in de arm genomen om haar bij te staan.