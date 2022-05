Wie liet DNA-sporen achter in auto van Ralf Meinema uit Klazienaveen? ’Op sigaret en flesje ice-tea’

Buitenland

Amerikaan sterft aan hartaanval terwijl hij vermoorde vrouw in zijn tuin begraaft

Een man in de Amerikaanse staat South-Carolina is zaterdagmorgen dood aangetroffen in zijn tuin, waar hij een vrouw die hij net had vermoord aan het begraven was. Hij had de vrouw gewurgd, melden lokale autoriteiten. De man stierf aan een hartaanval.