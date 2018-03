Politie zoekt naar vissers en schippers in zaak Orlando

Het gaat in principe om vissers en schippers die zich bij het Böttgerwater bevonden. Ook personen die zich iets vreemds herinneren van later in de week - Orlando werd acht dagen na zijn vermissing dood gevonden - kunnen zich melden.

Billboards

De politie heeft al uitgebreid buurtonderzoek gedaan. „Maar mogelijk zijn er met name op en rond het water mensen geweest die de politie nog niet heeft gesproken”. In de wijk Ypenburg zijn door agenten inmiddels ook billboards geplaatst met onder meer een foto van Orlando, zodat tipgevers zich hopelijk melden.

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien. Zijn lichaam werd aangetroffen in het water aan de Böttgerwater.