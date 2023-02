De Mos: ’Ik heb te vuur en te zwaard geknokt voor de stad’

Video

‘Dít is pijnlijke blunder van MAFS-bruid bij huwelijk’

Het zevende en laatste koppel in het RTL-programma Married at First Sight, Stephan en Patricia, is inmiddels ook getrouwd. Voordat de twee elkaar voor het eerst bij het altaar zien, zorgt de bruid voor een nogal ongemakkelijk moment… Dit bespreekt reality tv-kenner Eva van Riet met presentatrice Kar...