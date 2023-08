Drugszaak tegen Quincy Promes gaat verder

Onze verslaggever Marouscha van de Groep is bij de zaak aanwezig. Haar berichten lees je via deze link.

Promes zou 200.000 euro hebben geïnvesteerd in een transport waarmee drugscrimineel Piet Wortel en Wilfon A. in totaal zes miljoen euro zouden hebben verdiend. Bij de eerste partij gaat het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo. De tweede partij was volgens het OM ruim 712 kilo. Eén lading is in handen gekomen van de Belgische douane, terwijl een andere lading waarschijnlijk op de markt is gekomen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: rechtbankverslaggever Saskia Belleman sprak half juni over een andere zaak die rondom Promes speelde.

De oud-Ajacied is vrijdag zelf niet aanwezig bij de zitting in de hoofdstad. Promes wil namelijk niet bij aankomst in Nederland gearresteerd worden op verdenking van drugshandel. Eerst leek het erop dat hij misschien wel zou komen „om zijn verantwoordelijkheid te nemen”, zoals zijn advocaten dat noemden.

Promes eerder al veroordeeld

Promes werd eerder al veroordeeld tot achttien maanden cel voor zware mishandeling van zijn neef op een familiefeest in 2020. Ook kreeg hij een schadevergoeding van 7000 euro opgelegd. Promes was niet aanwezig bij zittingen in deze zaak uit angst om meteen te worden gearresteerd als hij naar Nederland zou komen.