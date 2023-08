Promes afwezig tijdens hervatting drugszaak, OM noemt getuigenis voetballer ’onuitvoerbaar’

Onze verslaggever Marouscha van de Groep was bij de zaak aanwezig. Haar berichten lees je via deze link.

Promes zou 200.000 euro hebben geïnvesteerd in een transport waarmee drugscrimineel Piet Wortel en Wilfon A. in totaal zes miljoen euro zouden hebben verdiend. Bij de eerste partij gaat het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo. De tweede partij was volgens het OM ruim 712 kilo. Eén lading is in handen gekomen van de Belgische douane, terwijl een andere lading waarschijnlijk op de markt is gekomen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: rechtbankverslaggever Saskia Belleman sprak half juni over een andere zaak die rondom Promes speelde.

Promes afwezig

De oud-Ajacied was vrijdag zelf niet aanwezig bij de zitting in de hoofdstad. Promes wil namelijk niet bij aankomst in Nederland gearresteerd worden op verdenking van drugshandel. Eerst leek het erop dat hij misschien wel zou komen „om zijn verantwoordelijkheid te nemen”, zoals zijn advocaten dat noemden.

Iemand die wel aanwezig was, was medeverdachte Marylio V, samen met zijn advocaat. V. werd naast drugshandel ook nog verdacht van witwassen. In 2018 kreeg hij namelijk een Audi cadeau van Promes. Het Openbaar Ministerie maakte tijdens de tweede inleidende zitting bekend dat V. niet meer verdacht wordt van witwassen. Hij zou de auto deels contant hebben aangeschaft, maar uit nader onderzoek blijkt dat V. in 2018 een VW T-Roc cadeau kreeg van Promes, die hij later heeft ingeruild voor de Audi. „De politie heeft bankafschriften opgevraagd uit 2018, waaruit inderdaad blijkt dat Promes de aankoop van de Volkswagen heeft gepind”, zei de officier van justitie.

Getuige

De advocaat van V. wil Promes oproepen als getuige in de witwaszaak. Dat het Openbaar Ministerie meent dat dit niet uitvoerbaar is, zelfs niet met een videoverbinding, noemt ze onzin. „We weten waar hij voetbalt en woont. En ik vind ook dat zijn raadslieden hierin kunnen bemiddelen.”

V. wordt nog wel verdacht van het witwassen van 17.970 euro. Dit bedrag is tijdens zijn aanhouding in contanten gevonden in zijn woning. De politie vond het bedrag in stapeltjes van 50 en 200 euro, gebundeld met elastiekjes in een plastic tas boven zijn kledingkast. V. zegt dat hij 900 euro daarvan heeft gekregen van Promes voor werkzaamheden, die hij verrichtte rond de kledinglijn van de profvoetballer.

Al bekend was dat Promes met een cryptotelefoon versleutelde berichten uitwisselde met V. over de aankomst van containers in de haven van Antwerpen. Op de vorige zitting in juni werd bekend dat Promes en V. een deel van een cocaïnetransport waren kwijtgeraakt, omdat een van de partijen werd onderschept door de Belgische justitie.

Promes eerder al veroordeeld

Promes werd eerder al veroordeeld tot achttien maanden cel voor zware mishandeling van zijn neef op een familiefeest in 2020. Ook kreeg hij een schadevergoeding van 7000 euro opgelegd. Promes was niet aanwezig bij zittingen in deze zaak uit angst om meteen te worden gearresteerd als hij naar Nederland zou komen.