EU-parlement wil honingfraude aanpakken

BRUSSEL - Gerommel met honing in Europa moet harder worden aangepakt, vindt het Europees Parlement. Onzuivere honing van buiten de EU wordt vaak verkocht als EU-product, reden om de import- en kwaliteitscontroles aan te scherpen. Op etiketten zou duidelijk moeten staan in welk land honing is gemaakt.