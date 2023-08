Amerikaanse vrouw (19) krijgt mogelijk levenslang voor doden vriendje, maar van zijn vader hoeft dat niet

Frank Russo, de vader van Dominic, vindt de straf namelijk wel wat hoog. Dat meldt de New York Post. Russo stelt dat een levenslange gevangenisstraf voor Shirilla wat hem betreft onnodig is. „Het is vreselijk voor iedereen. Ja, ik ben m’n zoon verloren, maar ik wil niet dat haar leven ook volledig verpest raakt. Het zal me niet beter laten voelen”, zo zei hij in een interview met NBC News.

Tekst gaat verder onder de foto

Dominic en Mackenzie in betere tijden Ⓒ Eigen foto

’Ze is gewoon een kind’

De 19-jarige kan mogelijk levenslang krijgen, met daarbij pas na 15 jaar de optie tot gratie. Volgens Russo is dat veel te veel: „Het hele gebeuren is een schande. Ze is gewoon een kind. Ze heeft het verkloot. Ze heeft iets ongelofelijk doms gedaan, maar nu gaan haar ouders ook kapot, haar hele familie zelfs.” Russo denkt dat professionele hulp beter is dan een leven achter de tralies voor Shirilla: „Ik hoop dat ze op een bepaalde manier hulp kan krijgen, of een behandeling”.

Shirilla zegt dat ze niet meer precies weet wat er gebeurd is, maar dat gelooft Russo niet. „Ik wil gewoon dat ze eerlijk zegt wat er precies is gebeurd, en dan wil ik best een lagere straf accepteren.”

Tekst gaat verder onder de foto

Frank Russo samen met zijn familie en Mackenzie. Ⓒ eigen foto

De zus van Dominic is daarentegen niet zo vergevingsgezind: „Het recht heeft gezegevierd. Wanneer je iets idioots doet, zal je de prijs moeten betalen.” De ouders van het andere slachtoffer, Davion, waren blij met de eis. Op Facebook schreven zij dat ze de eis „eerlijk en rechtvaardig” vinden.

Shirilla was vol van emotie toen ze de eis hoorde. De rechter omschreef haar als de „dood op wielen”. Aankomende maandag hoort ze of ze definitief voor de rest van haar leven achter de tralies zal belanden.