Rel rond dronken Conservatief

Pincher is een van de zogenoemde ‘whips’ die voor stemdiscipline moeten zorgen bij de ruim 350 leden tellende Conservatieve fractie. Maar het was een totaal gebrek aan eigen discipline die hem opbrak. Tijdens een liederlijk avondje in de Carlton Club, een privéclub voor Conservatieven aan Piccadily in hartje Londen, dronk Pitcher zoveel dat hij, volgens een college in The Guardian, niet meer op zijn eigen benen kon staan. Hij zou zich bovendien hebben vergrepen aan twee mannen in het gezelschap.

Ontslag

Het is niet de eerste keer dat Pincher, een van in totaal vijftien Conservatieve whips, zijn ontslag moet aanbieden. In 2017 viel hij al tijdelijk in ongenade omdat hij avances had gemaakt in de richting van Alex Story, een voormalige Olympische roeier die aasde op een politieke carrière. Hij kreeg zijn functie terug nadat hij werd vrijgepleit na een intern onderzoek.

Dat zal nu niet het geval zijn. In zijn ontslagbrief windt Pincher geen er geen doekjes om. ,,Gisteravond heb ik veel te veel gedronken”, zo begint de brief aan Johnson. ,,Ik heb mezelf belachelijk gemaakt en anderen in een beschamende positie gebracht”, zo gaat hij verder.

Het ontslag komt ongelegen voor Johnson. De Britse premier wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan al het gedoe rond Partygate, de feestjes die tijdens coronabeperkingen werden gehouden rond Downing Street. De Conservatieve Partij leed afgelopen week bovendien beschamende nederlagen doordat twee Conservatieve parlementariërs hun parlementszetel in moesten leveren als gevolg van hun misdragingen. In de afgelopen maanden zijn bovendien tal van andere Conservatieven in het nieuws gekomen vanwege drugsgebruik of seksuele misstanden.

Bijverkiezing

Pincher is sinds 2010 lid van de Conservatieve fractie. Hij heeft een op het oog veilige zetel in Tamworth, ten Noordwesten van Birmingham. Mocht hij worden aangeklaagd voor zijn gedrag en moeten opstappen, dan volgt een nieuwe bijverkiezing. Deze verlopen de afgelopen maanden desastreus voor de Conservatieven.