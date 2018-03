Armenië schrapt vredesakkoord met Turkije

De twee landen kwamen in 2009 tot een akkoord voor de heropening van de grenzen en voor een betere onderlinge verstandhouding. Het akkoord is echter nooit bekrachtigd in de volksvertegenwoordigingen.

Armenië en Turkije hebben al heel lang wrijvingen over de volkerenmoord die in de nadagen van het Ottomaanse Rijk (1299-1922) op de Armeense minderheid is gepleegd. De Turkse republiek heeft altijd fel tegengesproken dat de Armeniërs systematisch en met voorbedachten rade zijn afgeslacht. Over het algemeen wordt aangenomen dat dit wel het geval was en dat daarom de meeste Armeniërs in het rijk vanaf april 1915 in enkele jaren zijn gedood.