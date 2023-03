OM in beroep tegen uitspraak over fatale steekpartij in Amsterdam

Ⓒ ANP / Tobias Kleuver Media

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie tekent hoger beroep aan tegen een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, die vorige week besloot geen straffen op te leggen in een zaak over een dodelijke steekpartij bij een coffeeshop in Amsterdam Osdorp. Daarbij kwam een 29-jarige man om het leven.