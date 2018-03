Schaatser zakt door ijs Prinsengracht

Volgens stadsfotograaf Thomas Schlijper, die de schaatsers aan het fotograferen was, is de vrouw uiteindelijk met een stok via een raam van een woonboot uit het water getrokken. Ze maakt het inmiddels goed.

Ht Amsterdamse waterbedrijf Waternet waarschuwt schaatsers nogmaals om nog niet het ijs op te gaan. Mensen die het wel willen proberen, moeten heel voorzichtig zijn. Het ijs op de grachten is nog altijd niet dik genoeg, zegt Waternet.