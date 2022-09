Aanhoudingen en inbeslagnames bij politieactie ondermijning

In totaal zijn negen auto’s in beslag genomen. Acht door de Belastingdienst vanwege een openstaande schuld van in totaal 330.000 euro. Een auto is door de politie ingevorderd omdat het een zeer dure auto was, terwijl de eigenaar geen inkomsten had en ook geen andere logische verklaring voor dit dure bezit kon geven. Deze eigenaar is aangehouden op verdenking van witwassen. Twee andere mannen zijn aangehouden omdat in hun auto een vuurwapen werd gevonden.

Ook zijn drie mannen in een huurauto aangehouden omdat er enkele honderden ‘ponypacks’ in hun voertuig verstopt zaten. Ponypacks zijn verpakkingen met een gebruikershoeveelheid cocaïne. Van deze verdachten zijn dure merkbrillen, net aangekochte dure merkschoenen en ongeveer 3000 euro contant geld in beslag genomen.

Ondermijning is een term voor de vermenging van de criminele onderwereld met de ‘gewone bovenwereld’. Bij de actie is in totaal door de Belastingdienst en de gemeente Rotterdam ruim 52.000 euro geïnd en is verder een regeling getroffen voor het innen van 24.700 euro op een later moment. Er zijn ook nog een aantal gebruikershoeveelheden verdovende middelen afgepakt van de verdachten.

Aan de actie deden naast de politie en de gemeente Rotterdam ook de douane, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, Frontex en de politie van Antwerpen mee.