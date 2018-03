’Een paar burgers geëvacueerd uit Oost-Ghouta’

De echtelieden waren de eersten die de enclave Oost-Ghouta uit konden sinds Moskou en Damascus hebben aangekondigd dat ze elke dag van 09.00 uur tot 14.00 uur plaatselijke tijd ’een gevechtspauze’ houden. Dan zouden burgers de belegerde enclave over bepaalde routes kunnen verlaten.

Al jaren belegerd

Oost-Ghouta wordt al jaren belegerd en is in handen van jihadisten. Het is donderdag de derde dag van deze gevechtspauzes, maar op de bejaarde Pakistanen na, zijn er voor zover bekend nog geen burgers uit Oost-Ghouta gekomen.

De jihadisten, voornamelijk leden van Jaish al-Islam (Leger van de Islam), beschieten volgens de Russen en Syriërs de routes die evacués of hulpverleners zouden moeten nemen. De jihadisten zouden de burgers niet laten gaan, maar als menselijk schild gebruiken. Jaish al-Islam deed dat enkele jaren geleden door gevangen burgers in kooien rond te rijden.